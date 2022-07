TF1 : Newen Studios prend une part majoritaire dans Rise Films

(Boursier.com) — Newen Studios, filiale du Groupe TF1 et l'un des leaders européens de la production et de la distribution audiovisuelle, a pris une participation majoritaire dans la société de production londonienne Rise Films, ajoutant cette compagnie à son portefeuille de labels britanniques. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de Newen de leadership dans les documentaires de qualité et de poursuite de son expansion au Royaume-Uni. Fondée en 2006 par Teddy Leifer, Rise Films a été multi-primé pour de nombreuses productions telles que The Invisible War (nommé aux Oscars et primé aux Emmy Awards), The Interrupters (primé aux Emmy Awards), Icarus (primé aux Oscars), Knuckle (première mondiale à Sundance), Dreamcatcher (primé à Sundance), We Are Together (primé à Tribeca), Rough Aunties (primé à Sundance), The Human Factor (première mondiale à Telluride), Mayor (lauréat d'un Peabody) et The Art of Political Murder (produit par George Clooney).