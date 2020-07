TF1 : nette baisse des résultats semestriels, objectifs 2021 abandonnés

Crédit photo © TF1

(Boursier.com) — TF1 est parvenu à maintenir ses résultats dans le vert au premier semestre grâce notamment à 107 millions d'euros d'économies sur le coût des programmes. Le résultat opérationnel courant a ainsi fondu de 58,4% à 67,8 millions d'euros pour un chiffre d'affaires consolidé de 883,5 millions d'euros, en recul de 261,7 millions d'euros (-22,9%). Hors effet périmètre, la baisse atteint -22,6%. Le résultat net part du Groupe s'établit à 38,4 ME, en recul de 64,2%.

Au global, l'impact de la crise sanitaire et ses conséquences sur les performances du Groupe au cours du premier semestre se traduisent par une perte d'opportunité de chiffre d'affaires de l'ordre de 250 millions d'euros et un impact sur le résultat opérationnel courant de l'ordre de 100 ME.

Compte tenu des impacts significatifs de la crise liée au Covid-19 enregistrés au premier semestre et des incertitudes quant à l'évolution de celle-ci sur la deuxième partie de l'année, le Conseil d'Administration, qui s'est tenu le 28 juillet, renonce définitivement au versement d'un dividende au titre de l'exercice 2019. Toutefois, le Groupe veillera à maintenir, sur le long terme, une politique de retour aux actionnaires comme il a su le faire dans le passé.

Pour les mêmes raisons et les incertitudes persistantes quant à l'évolution de la propagation du virus et de ses conséquences, le groupe TF1 renonce à ses objectifs pour l'année 2021, à savoir pour le pôle Unify, un chiffre d'affaires d'au moins 250 millions d'euros et un taux de marge d'EBITDA d'au moins 15%, et pour le Groupe, une amélioration de la rentabilité sur capitaux engagés par rapport à celle de 2018.

Les résultats du premier semestre 2020 traduisent la rapide capacité d'adaptation du Groupe en termes de programmation et de gestion des coûts dans un contexte de forte baisse des revenus de l'ensemble de ses activités. Depuis la fin du confinement, la tendance à la baisse des revenus publicitaires ralentit progressivement avec le retour d'une partie des annonceurs qui investissent de nouveau afin d'accompagner la reprise de la consommation. Dès la rentrée, le Groupe proposera une programmation particulièrement riche et variée avec le retour des émissions phares (Mask Singer saison 2, The Voice Kids), la diffusion de films inédits (Le Sens de la Fête ou A star is Born), le lancement de nouveautés (Grand Hôtel, HPI, Ici Tout Commence) et enfin l'arrivée, sur LCI, de nouvelles personnalités telles que Darius Rochebin ou Eric Brunet.

En parallèle, le redémarrage des tournages en France et à l'étranger permet à Newen d'envisager la reprise d'une activité soutenue jusqu'à la fin de l'année, celle-ci restant néanmoins dépendante de l'évolution de la crise. Enfin, certaines activités telles que les spectacles ou événements musicaux restent toujours à l'arrêt sans visibilité de reprise.