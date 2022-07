TF1 / M6 : pessimisme de mise

(Boursier.com) — Dans le cadre de l'examen du projet de rapprochement entre Groupe TF1 et Groupe M6, les services de l'instruction de l'Autorité de la concurrence ont remis leur rapport... Dans ce document, "qui ne préjuge pas de la décision finale du Collège de l'Autorité", les services d'instruction considèrent que l'opération "soulève des problèmes de concurrence significatifs", en particulier sur le marché de la publicité.

"La nature et l'étendue des remèdes requis dans le rapport d'instruction feraient perdre toute pertinence au projet des parties qui, dans ce cas, l'abandonneraient", indiquent les deux groupes de médias qui n'ont pas caché leur déception...

Les parties, qui entendent maintenir leur projet tel qu'il a été présenté, vont répondre dans les 3 semaines à l'Autorité.

Les auditions devant le Collège de l'Autorité de la concurrence sont prévues les 5 et 6 septembre prochains.

Parmi les avis d'analystes, le pessimisme est de mise et certains sont déjà passés à autre chose : "Il va falloir s'attaquer différemment à la concurrence internationale" explique un analyste qui insiste sur la capacité future des groupes en question de faire face à la puissance de feu des Américains comme Disney ou Netflix. Sans attendant, le broker Barclays dégradé de "surpondérer" à "pondération en ligne" son avis sur M6 et a ramené son cours cible de 23 euros à 16,50 euros... La valeur chute de plus de 6% à 13 euros, tandis que TF1 limite son retard à moins de 2% à 6,45 euros.