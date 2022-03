TF1 / M6 : l'autorité de concurrence ouvre un examen approfondi du projet de rapprochement

(Boursier.com) — L 'Autorité de la concurrence a annoncé ce jour l'ouverture d'une enquête approfondie sur le projet de rapprochement entre TF1 et M6. À ce jour, l'Autorité a déjà conduit une série de mesures d'instruction poussées, visant à recueillir les vues des opérateurs des principaux secteurs concernés par l'opération. En particulier, les fournisseurs, concurrents et clients des parties sur les marchés de l'acquisition de droits, de l'édition et de la distribution de services de télévision et de la publicité ont été invités à répondre à plusieurs tests de marché. L'Autorité a également réalisé l'audition d'un certain nombre d'acteurs présents dans ces secteurs d'activité. Elle a enfin organisé un sondage auprès d'environ 1 000 annonceurs.

Au terme de la première phase d'examen de l'opération, l'Autorité "considère que l'opération doit faire l'objet d'un examen approfondi, dit de 'phase 2'". Les différentes activités pour lesquelles l'Autorité poursuivra l'analyse des effets de l'opération sont, notamment, l'acquisition de droits de diffusion de contenus audiovisuels, l'édition et la commercialisation de chaînes de télévision, la distribution de services de télévision et la publicité. Concernant ces activités, la nouvelle entité détiendrait en effet des parts de marché parfois importantes. Dans le cadre de cet examen approfondi, l'Autorité poursuivra son analyse de l'impact du développement des nouveaux usages en matière de consommation de services audiovisuels et de la pression concurrentielle exercée par les opérateurs digitaux mise en avant par les parties à l'opération.

L'Autorité poursuivra également la consultation des opérateurs sur ces différents marchés afin d'apprécier au mieux les effets de l'opération et les remèdes qui pourraient être présentés par les parties en réponse aux éventuelles atteintes à la concurrence identifiées.

Comme le prévoient les textes, l'Autorité recueillera l'avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), prolongeant ainsi les échanges qu'elle a déjà eus avec elle sur le dossier. L'Autorité a également saisi pour avis l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de presse (ARCEP). Des échanges auront également lieu avec d'autres autorités publiques pour appréhender au mieux l'ensemble des effets de l'opération.

L'ouverture d'une phase 2 ne préjuge pas de l'existence d'éventuelles atteintes à la concurrence ni de l'issue de l'examen de l'opération. Les textes prévoient que l'examen d'une concentration s'effectue en principe dans un délai de 65 jours ouvrés à compter de l'ouverture de la phase 2, ce délai pouvant être allongé si nécessaire notamment si des engagements doivent être négociés.