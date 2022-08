TF1 / M6 : des concessions insuffisantes ?

(Boursier.com) — TF1 et M6 jouent leur va-tout. Désireux de répondre au mieux aux préoccupations de l'Autorité de la concurrence qui s'inquiète du projet de rapprochement entre les deux géants français de l'audiovisuel, Bouygues et RTL Group proposeraient notamment trois 'remèdes'.

Comme révélé par 'Le Figaro', ces trois concessions consisteraient tout d'abord en une "séparation stricte des régies publicitaires en télévision linéaire de TF1 et de M6 pendant une durée de trois ans" (éventuellement renouvelable pour 3 ans supplémentaires). Ensuite, les deux groupes prendraient "l'engagement de limiter la circulation des films français sur les antennes du potentiel futur groupe. Ainsi, pour une durée de trois ans, les films français acquis par le nouvel ensemble ne pourraient être diffusés sur plus de trois chaînes". Enfin, les maisons-mères des deux chaînes s'engageraient "à prolonger d'un an les échéances des contrats de distribution des chaînes des groupes TF1 et M6".

Mais selon les informations obtenues par nos confrères des 'Echos', ces mesures seraient loin de satisfaire concurrents et clients des deux entreprises. "Selon eux les mesures proposées ne sont pas de nature à limiter la domination du futur groupe dans la publicité télévisée (il pèserait 75% du marché)". "Il ne s'agit au fond que d'engagements assez légers et ils se laissent la porte ouverte pour en sortir avec des clauses en cas de dégradation de la conjoncture ou de baisse significative de la DEI (durée d'écoute individuelle)", explique ainsi au quotidien un connaisseur du dossier.

La balle est dans le camp du régulateur. Les auditions devant le Collège de l'Autorité de la concurrence sont prévues les 5 et 6 septembre prochains avant une décision à l'automne.