TF1 : Léonor Grandsire est nommée Directrice Générale Déléguée de Newen France

(Boursier.com) — En accord avec Romain Bessi (Directeur Général de Newen Studios), Vincent Meslet (Directeur Général de Newen France) nomme Léonor Grandsire, Directrice Générale Déléguée de Newen France. Elle aura pour mission d'accélérer, aux côtés de Vincent Meslet, la stratégie de Newen France avec pour priorité d'encourager la diversification des productions et des clients. "Dans ce but, elle s'appuiera sur une culture d'entreprise bienveillante et favorable à la création, et capitalisera sur les nombreuses synergies offertes par le groupe", indique-t-on à la tête de la filiale du groupe TF1.

Société européenne présente dans 8 pays avec plus de 40 sociétés et labels de production, Newen Studios est un acteur majeur de la production et de la distribution en Europe. Le groupe affirme sa singularité en étant avant tout une compagnie de producteurs, talents, entrepreneurs, avec une identité artistique propre à chacun. Newen Studios contribue ainsi à une vraie diversité culturelle dans la production audiovisuelle et à son rayonnement dans le monde. Sa filiale Newen France a considérablement renforcé ses volumes de développements et de production. Newen France entend capitaliser sur les opportunités apportées par le groupe par la diversité de ses genres, métiers et territoires.