TF1 : Le résultat net part du groupe s'établit à 28,1 millions d'euros au T1

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé du groupe TF1 s'élève à 479,7 millions d'euros au premier trimestre 2023, soit une variation de -81,6 millions d'euros (-14,5%) par rapport au premier trimestre 2022. Hors effet de périmètre, la variation du chiffre d'affaires est de -59,5 millions d'euros (-11,0%).

Le chiffre d'affaires publicitaire du Groupe s'établit à 340,7 millions d'euros, en retrait de 36,4 millions d'euros. Hors effet de périmètre, la variation est de -25,1 millions d'euros (soit -6,9%), en ligne avec les anticipations.

Le résultat opérationnel courant des activités (ROCA) s'établit à 39,9 millions d'euros au premier trimestre 2023, inférieur de 21,5 millions d'euros au premier trimestre 2022. Le résultat opérationnel courant s'établit à 38,8 millions d'euros au premier trimestre 2023.

Le résultat opérationnel s'élève à 33,6 millions d'euros et intègre 5,2 millions d'euros de charges non courantes liées à la mise en oeuvre du plan d'accélération digitale et à l'optimisation du parc immobilier du Groupe.

Le résultat net part du Groupe s'établit à 28,1 millions d'euros, en baisse de 6 millions d'euros par rapport au premier trimestre 2022.

L'excédent financier net s'établit à 468,2 millions d'euros à fin mars 2023 contre 379,4 millions d'euros à fin mars 2022, en hausse de 88,8 millions d'euros.

Au 31 mars 2023, le groupe TF1 disposait d'une situation financière particulièrement solide. Avec un cash-flow libre après BFR s'élevant à 146,4 millions d'euros au premier trimestre, le groupe TF1 affiche un excédent financier net de 468,2 millions d'euros au 31 mars 2023, contre un excédent financier net de 325,7 millions d'euros à fin décembre 2022.

Perspectives affichées

Dans un contexte de marché offrant une visibilité limitée, le Groupe maintiendra sur le pôle Média, son agilité sur son coût des programmes tout en proposant une programmation

évènementielle et différenciante.

Le deuxième trimestre verra le retour sur les antennes du Groupe de marques fortes, à l'image de Mask Singer et HPI, programmes sérialisés avec un fort potentiel en non-linéaire. Le deuxième semestre sera marqué par des événements d'antenne, notamment la diffusion de la Coupe du Monde de Rugby, qui se déroulera en France et qui permettra de proposer aux clients annonceurs des inventaires premium.

MYTF1 poursuivra son développement pour devenir la plateforme de streaming gratuite de référence en France, en faisant levier de la puissance de sa ligne éditoriale et en maximisant la valeur de ses inventaires par le renforcement de sa stratégie data.

Après une année 2022 marquée par de nombreuses livraisons, Newen Studios s'appuiera en 2023 sur la diversité de ses talents pour développer de nouveaux projets porteurs de croissance pour les années à venir.

Comme annoncé le 14 février 2023, le Groupe consolidera son leadership et maintiendra en 2023 un taux de marge opérationnelle courante des activités proche de 2022. Le Groupe continuera à générer une trésorerie solide lui permettant de viser une politique de dividendes en croissance ou stable.