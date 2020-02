TF1 : le résultat net part du groupe s'établit à 154,8 ME

Crédit photo © TF1

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé 2019 du groupe TF1 s'élève à 2.337,3 millions d'euros, en hausse de 49 millions d'euros. Le chiffre d'affaires publicitaire du Groupe s'établit à 1.658,1 millions d'euros, en léger recul sur un an (-0,2%). Cette variation traduit à la fois :

- La baisse du chiffre d'affaires publicitaire des Antennes, cette année, reflétant une base de comparaison élevée pour la chaîne TF1 partiellement compensée par des revenus publicitaires des chaînes TNT3 et de MYTF1 en croissance ;

- Un segment digital Unify en hausse, bénéficiant, pour la première année, du plein effet de sa consolidation.

Le résultat opérationnel courant du Groupe s'élève à 255,1 millions d'euros, en progression de 56,3 millions d'euros. Le taux de marge opérationnelle courante est en augmentation significative sur cette même période à 10,9%, en hausse de 2,2 points par rapport à l'année précédente, confirmant l'atteinte de l'objectif d'un taux de marge opérationnelle courante à deux chiffres en 2019.

Le résultat net part du Groupe s'établit à 154,8 millions d'euros, en croissance de 27,4 millions d'euros.

Structure financière

Au 31 décembre 2019, les capitaux propres part du Groupe atteignent 1.562,4 millions d'euros pour un total de bilan de 3.344,1 millions d'euros.

Avant prise en compte des obligations locatives, le groupe TF1 affiche une dette nette de 126,3 millions d'euros au 31 décembre 2019 (dette nette de 225,8 millions d'euros après prise en compte des obligations locatives), contre une dette nette de 27,5 millions d'euros à fin décembre 2018 (dette nette de 130,9 millions d'euros après prise en compte des obligations locatives). Cette hausse s'explique principalement par les acquisitions de De Mensen et Reel One réalisées cette année pour un montant de 107 ME.

En 2019, le ROCE s'établit à 9,6%, en amélioration par rapport à celui de 2018 qui s'élevait à 8,8%.

Afin de rémunérer les capitaux investis, le Conseil d'Administration propose à l'Assemblée Générale Mixte du 17 avril 2020 de verser un dividende de 0,50 euro par action, représentant 68% du résultat net.

Gouvernance

Après avoir recueilli l'avis du Comité de Sélection et des Rémunérations, le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale du 17 avril 2020, de renouveler, pour une durée de trois ans, les mandats d'administrateurs de Catherine Dussart et d'Olivier Bouygues.

Le Conseil a examiné la situation de Catherine Dussart au regard de son indépendance et a conclu qu'elle continuerait de n'avoir aucune relation d'affaires avec le groupe TF1 et poursuivrait l'exercice de son mandat en qualité d'Administratrice indépendante au regard de tous les critères définis par le Code AFEP/MEDEF. Sous réserve de leur nomination par les actionnaires, le Conseil d'Administration de TF1 continuerait de compter, parmi ses administrateurs non représentants du personnel, 4 administratrices indépendantes, soit une proportion de 44% de femmes et de 44% d'indépendance (sans prendre en compte les deux administratrices représentantes du personnel).

Par ailleurs, les mandats des deux administratrices représentantes du personnel, à savoir Fanny Chabirand et Sophie Leveaux Talamoni, arrivent à échéance en 2020. Les administrateurs représentants du personnel sont directement élus par les collaborateurs de TF1, avant l'Assemblée Générale. Le premier tour des élections est fixé au 19 mars 2020. L'Assemblée Générale du 17 avril 2020 aura connaissance des noms des administrateurs représentants du personnel élus, pour deux ans.

Performance extra-financière

Au quatrième trimestre 2019, le groupe TF1 a été confirmé dans l'indice extra-financier Gaïa (renouvellement en octobre). En 2019, le groupe TF1 est donc présent dans les indices extra-financiers suivants : DJSI (Europe et Monde), MSCI, ISS (ex-Oekom) et Gaïa venant ainsi récompenser l'engagement du Groupe en matière de RSE.

Enfin, le Groupe a conforté sa place de premier groupe media dans le top 100 mondial des entreprises les plus respectueuses de l'égalité hommes-femmes, soulignant son engagement en faveur de l'égalité professionnelle.

Perspectives

Les résultats annuels de 2019 confirment la capacité du groupe TF1 à améliorer sa rentabilité conformément à son objectif.

Le Groupe s'inscrit dans une dynamique de croissance pérenne avec des opportunités, tant en contenus qu'en tech et data, qui lui permettront de se positionner comme un acteur majeur du marché de la vidéo.

Le Groupe annonce les guidances suivantes :

En 2020 : - un taux de marge opérationnelle courante à 2 chiffres ; - un coût des programmes à 985 millions d'euros ;

En 2021 : - un chiffre d'affaires du pôle Digital (Unify) d'au moins 250 millions ; - un taux de marge d'EBITDA du pôle Digital (Unify) d'au moins 15% ; - une amélioration de la rentabilité sur capitaux engagés du groupe TF1 par rapport à celle de 2018 (8,8%).