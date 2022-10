TF1 : le résultat net croît de 2,4% sur 9 mois

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé du groupe TF1 sur les 9 premiers mois 2022 s'élève à 1,740 milliard d'euros, en hausse de 89,1 millions d'euros sur un an (+5,4%).

Le résultat opérationnel courant s'établit à 238,7 ME, en hausse de 15,6 ME sur un an (+7%). Le taux de marge opérationnelle courante du Groupe est de 13,7%, soit +0,2 pt par rapport à fin septembre 2021.

Le résultat opérationnel s'élève à 223,7 ME et intègre 15 ME de charges exceptionnelles relatives au projet de fusion entre TF1 et M6.

Le résultat net part du Groupe s'établit à 150,5 ME, en hausse de 3,5 ME sur un an, soit +2,4%.

A fin septembre 2022, les capitaux propres part du Groupe atteignent 1,842 MdE pour un total de bilan de 3,562 MdsE.

Le cash-flow libre après BFR d'exploitation du groupe TF1 s'élève à 168 ME (140,3 ME à fin septembre 2021).

Le groupe TF1 affiche un excédent financier net de 295,6 ME au 30 septembre 2022 (excédent financier net de 222,1 ME après prise en compte des obligations locatives), contre un excédent financier net de 198,5 ME à fin décembre 2021 (excédent financier net de 134,8 ME après prise en compte des obligations locatives).

Perspectives

Dans un contexte macroéconomique incertain, le groupe TF1 indique vouloir continuer à faire preuve d'agilité dans sa gestion globale des coûts.