TF1 : le dividende sera payé le 24 avril

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale Mixte de TF1 se tiendra le vendredi 14 avril, à 9h30, au siège social de Boulogne-Billancourt.

Les actionnaires sont invités à consulter la rubrique dédiée à l'Assemblée générale sur le site internet de la société à la rubrique Investisseurs/ Assemblées générales.

L'avis de réunion publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO - du 15 février) contient l'ordre du jour et les projets de résolutions proposées par le Conseil d'Administration. Cet avis est consultable sur le site internet de la société. L'avis de convocation comprenant l'ordre du jour de l'assemblée et la description des principales modalités de participation et de vote à l'Assemblée et d'exercice des droits des actionnaires sera publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 29 mars.

Les documents ou informations destinés à être présentés à l'Assemblée Générale ainsi que les formulaires de vote par correspondance ou par procuration sont mis en ligne depuis le 24 mars sur le site internet de la société à la rubrique Assemblée Générale.

Quel dividende ?

Notamment au titre de l'année 2022, le Conseil d'Administration a décidé de proposer à l'Assemblée générale des actionnaires le versement d'un dividende de 0,5 euro par action.

Le dividende sera détaché de l'action sur le marché Euronext Paris le 20 avril. Il sera payable en numéraire le 24 avril sur les positions arrêtées le 21 avril au soir.

Le groupe TF1 rappelle que le montant unitaire des dividendes des exercices 2020 et 2021 est de 0,45 euro alors qu'aucun dividende n'a été versé au titre de l'exercice 2019. Le groupe TF1 prévoit une politique de dividendes en croissance ou stable sur les prochaines années.