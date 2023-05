TF1 : "Le colosse aux pieds d'argile" a rassemblé plus de 4,3 millions de téléspectateurs

(Boursier.com) — Le groupe TF1 annonce le succès du film TV "Le colosse aux pieds d'argile" qui a rassemblé plus de 4,3 millions de téléspectateurs (hors replay).

"Acteur majeur de la création, TF1 souhaite utiliser la capacité unique de rassemblement de son antenne pour sensibiliser, faire changer les regards, ouvrir la discussion sur des sujets de société tels que le handicap, comme ce fut le cas avec 'Au-dessus des nuages' ou 'Mention Particulière', la dysphorie de genre avec 'Il est Elle', les violences faites aux femmes...

Avec 'Le Colosse aux pieds d'argile', librement inspiré de faits réels et adapté du livre du même nom de Sébastien Boueilh et Thierry Vildary - récompensé du grand prix de la fiction unitaire et prix d'interprétation masculine pour Olivier Chantreau au Festival de la fiction de Luchon -, Sébastien (Eric Cantona), un ancien rugbyman violé par un ami de ses parents entre 12 et 16 ans, TF1 a choisi d'aborder le sujet des violences sexuelles sur les enfants.