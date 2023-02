TF1 : le bénéfice a reculé de 21,8% en 2022

(Boursier.com) — TF1 a vu son bénéfice net part du groupe reculer de 21,8% en 2022, à 176 ME, malgré une progression de ses ventes de 3%, à 2,51 MdsE.

Le résultat opérationnel courant s'établit à 316,2 millions d'euros, en baisse de 27,0 millions d'euros sur un an. Il est en hausse de 2,5 millions d'euros sans prise en compte du crédit d'impôt éditeur attribué en 2021 au titre du Covid-19. Le taux de marge opérationnelle courante du Groupe est de 12,6%. Le résultat opérationnel s'élève à 301,2 millions d'euros et intègre 15,0 millions d'euros de charges exceptionnelles relatives au projet de fusion entre TF1 et M6.

Un dividende de 50 centimes est proposé à l'AG.

En guise de perspectives, la société explique vouloir maintenir, en 2023, un taux de marge opérationnelle courante des activités proche de 2022. Le Groupe continuera à générer une trésorerie lui permettant de viser une politique de dividendes en croissance ou stable sur les prochaines années.

Le directeur général de TF1 Rodolphe Belmer, nommé après l'échec de la fusion avec M6 en septembre, a comme prévu pris la présidence du conseil d'administration lundi, en remplacement de Gilles Pélisson. Rodolphe Belmer est aussi devenu Président Directeur Général à l'issue du Conseil d'Administration du 13 février.