TF1 : lancement de MYTF1 MAX

(Boursier.com) — Le groupe TF1 lance MYTF1 MAX, la première offre de replay étendu sans coupure publicitaire disponible sur ordinateur, mobile, tablette et TV via la fonction cast. Le groupe TF1 innove et enrichit sa gamme de produits digitaux. Les internautes ont désormais le choix entre, d'une part, le service gratuit MYTF1 (25 millions de loggés) financé par la publicité qui propose les programmes en replay ainsi que les chaînes en direct et l'offre AVOD et, d'autre part, la plateforme MYTF1 MAX.

Avec MYTF1 MAX le public a accès au direct des chaînes, à des milliers d'heures de programmes en replay en qualité supérieure (HD) et sans interruption publicitaire pour un meilleur confort de visionnage y compris sur la TV grâce à la fonctionnalité cast.

Ce service est proposé au grand public au tarif de 2,99 euros TTC par mois la première année, puis 3,99 euros TTC par mois.