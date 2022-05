TF1 : iZen lance la société de production CAPA Spain avec Tomás Ocaña

(Boursier.com) — iZen , filiale de Newen Studios en Espagne, lance la société de production CAPA Spain avec Tomás Ocaña, lauréat des prix Emmy et Peabody. Capa Spain développera des documentaires internationaux en Espagne et sur le marché hispanique. Tomás Ocaña est un réalisateur, producteur exécutif et journaliste d'investigation de renommée internationale.

Sa dernière série documentaire "Lucy in the spiderweb", produite pour la nouvelle plateforme RTVEPlay de la télévision nationale espagnole, a été présentée lors de la 24ème édition du Festival de Malaga (2021).