TF1 : Isabelle Ithurburu dans la mêlée du Magazine de la Coupe du Monde de rugby et de 50 Minutes Inside

(Boursier.com) — La journaliste sportive et animatrice Isabelle Ithurburu rejoindra TF1 à compter de la rentrée prochaine pour présenter et mener les grandes interviews du magazine 50 Minutes Inside, proposé tous les samedis à partir de 17h50. La paloise prendra également la tête du Magazine de la Coupe du Monde de rugby.

"Je me réjouis de l'arrivée d'Isabelle Ithurburu à TF1. Elle a réalisé un très beau parcours au sein du Groupe Canal Plus. Isabelle est une grande professionnelle, rompue au direct et aux interviews. Grâce à son expérience à la tête des magazines Le Tube et Bonsoir ! sur Canal+, je suis convaincu qu'elle saura apporter sa patte et ses qualités d'intervieweuse à notre magazine emblématique 50 Minutes Inside et deviendra rapidement un visage familier et très apprécié des téléspectateurs de TF1", indique Ara Aprikian, Directeur Général Adjoint Groupe TF1 en charge des Contenus qui poursuit : "De plus, TF1 se positionne sur le long terme dans la couverture de grands événements de rugby. Nous retransmettrons les tests matchs du XV de France dès le mois d'août, avant de diffuser les plus belles affiches de la Coupe du Monde. En 2024 et 2025, nous retransmettrons la tournée d'automne du XV de France. Aussi, nous souhaitons constituer une équipe qui s'inscrive dans la durée, comme nous l'avons fait pour les grandes compétitions de football. Bienvenue à TF1 Isabelle !"