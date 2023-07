TF1 : grimpe après l'annonce de ses comptes

(Boursier.com) — TF1 grimpe de 6% ce vendredi à 7 euros tout rond, alors que le chiffre d'affaires consolidé du premier semestre 2023 du groupe s'est élevé à 1.038,1 millions d'euros. Hors effet de périmètre, la variation constatée par rapport au premier semestre 2022 est de -106,6 millions d'euros (-9,5%).

Le chiffre d'affaires publicitaire du groupe s'établit à 746,4 millions d'euros. Hors effet de périmètre, le chiffre d'affaires publicitaire est en retrait de 48,3 millions d'euros (soit -6,1%), avec un second trimestre à -5,4%.

Le chiffre d'affaires de Newen s'élève à 133,7 millions d'euros, en recul de 24,7 millions d'euros sur un an.

Le résultat opérationnel courant des activités (ROCA) s'établit à 152,3 millions d'euros au premier semestre 2023, soit -39,8 millions. La marge opérationnelle courante des activités s'établit à 14,7% et bénéficie notamment d'une marge de 21,6% sur le segment Média au deuxième trimestre, en hausse de 0,4 pt. Le résultat opérationnel courant s'établit à 150,3 millions d'euros.

Le résultat opérationnel s'élève à 131,1 millions d'euros et intègre -19,2 millions d'euros de produits et charges non courants essentiellement liés à l'optimisation de l'immobilier du Groupe et au renforcement du dispositif préexistant de GEPP (Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels) pour accompagner l'ambition d'accélération digitale du Groupe.

Ces éléments non courants sont liés à la mise en oeuvre d'un plan d'optimisation visant à atteindre progressivement plus de 40 millions d'euros d'économies de charges opérationnelles à partir de 2025, dont 10 à 15 millions d'euros seront réinvestis dans le plan d'accélération digitale.

Le résultat net part du Groupe s'établit à 101,3 millions d'euros, en baisse de 25,2 millions d'euros sur un an.

L'excédent financier net s'établit à 365,1 millions d'euros à fin juin 2023 contre 245,2 millions d'euros à fin juin 2022, soit une progression de 119,9 millions d'euros (+48,9%).

Perspectives

Sur le pôle Média, dans un marché qui pourrait progressivement revenir au niveau de 2022 au second semestre, le chiffre d'affaires publicitaire sera porté notamment par la diffusion de la Coupe du Monde de Rugby qui se déroulera en France. Cet événement illustrera une fois encore l'ambition éditoriale du Groupe ("TF1, les Français ensemble"), et permettra également de mettre à disposition des clients annonceurs des

inventaires premium.

La plateforme de streaming MYTF1 proposera lors de cet événement des dispositifs inédits dont un partenariat avec Meta (lancement en France de la fonctionnalité "Instragram Broadcast Channel" 12) et la nouvelle fonctionnalité " Top Chrono " (pour visionner des résumés sur mesure).

Le deuxième semestre verra également le retour de programmes familiaux sérialisés avec un fort potentiel en non-linéaire, tels que Star Academy ou Les bracelets rouges.

L'annonce récente de la reprise de la production par Newen Studios du feuilleton emblématique Plus belle la vie et de sa diffusion sur l'antenne de TF1 ainsi qu'en streaming sur MYTF1 s'inscrit dans la stratégie d'accélération digitale et illustre les synergies au sein du Groupe.

Dans ce contexte, le groupe TF1 maintient ses perspectives, avec des dynamiques différentes selon ses métiers...

Sur le pôle Média :

- En linéaire, le groupe TF1 continuera à développer une offre toujours plus qualitative de contenus événementiels, sérialisés et familiaux accessibles gratuitement, lui permettant de renforcer son reach différenciant et maximiser la valeur de ses inventaires publicitaires. Le Groupe continuera par ailleurs à faire preuve d'agilité sur le coût des programmes.

- MYTF1 poursuivra son développement pour devenir la plateforme de streaming gratuite de référence en France, en faisant levier de la puissance de la ligne éditoriale du Groupe et en maximisant la valeur de ses inventaires par le renforcement de sa stratégie data.

Après une année 2022 marquée par de nombreuses livraisons, Newen Studios s'appuiera en 2023 sur la diversité de ses talents pour développer de nouveaux projets porteurs de croissance pour les années à venir.

Comme annoncé le 14 février 2023, le Groupe consolidera son leadership et maintiendra en 2023 un taux de marge opérationnelle courante des activités proche de 2022. Le Groupe continuera à générer une trésorerie solide lui permettant de viser une politique de dividendes en croissance ou stable sur les prochaines années.