TF1 : fort repli des profits

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé du premier trimestre 2020 du groupe TF1 s'élève à 493,9 ME de 10,8%.

Hors effet périmètre, le chiffre d'affaires du groupe TF1 est en baisse de -8,5%.

Après une performance en ligne avec nos attentes sur les mois de janvier et février, cette baisse s'explique par l'annulation progressive à compter du mois de mars de nombreuses campagnes publicitaires dans un contexte de crise lié au Covid-19.

Le résultat opérationnel courant s'élève à 42 ME en recul de 20,9 ME. L'impact de la crise sur les 15 derniers jours de mars se traduit par une baisse du chiffre d'affaires publicitaire de l'ordre de 35 à 40 ME, générant un manque à gagner en marge brute d'environ 10 ME.

Le résultat net part du Groupe s'établit à 24 ME en recul de 16,6 ME.