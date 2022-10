TF1 finalise la cession de son pôle Publishers Unify à Reworld Media

(Boursier.com) — Faisant suite au communiqué du 28 juin 2022 et à l'autorisation de l'Autorité de la Concurrence en date du 7 octobre, le groupe TF1 indique avoir finalisé la cession des activités Publishers Unify à Reworld Media.

Compte tenu des mutations du secteur, le Groupe TF1 a décidé de concentrer ses développements autour de ses activités d'éditeur de contenus, son offre de streaming et la production. Par sa solide implantation dans le paysage médiatique, sa dynamique de croissance et la complémentarité de ses marques avec celles des activités Publishers Unify, Reworld Media est apparu comme le meilleur partenaire pour en conduire les futurs développements.

L'activité Publishers de Unify génère un chiffre d'affaires de l'ordre de 60 millions d'euros. Elle comprend :

- un pôle d'édition digitale constitué de douze marques : Marmiton, auFeminin, Doctissimo, Les Numériques, Minute Buzz, Fraîches, Juste Mieux, Hero, Super Bon, Paroles de Maman, Gamekult, Beauté Test,

- un studio de création et de production : Garage,

- une activité d'influence : Studio Fy),

- la régie publicitaire Unify Advertising,

- ainsi que deux médias digitaux édités au Royaume-Uni, dont Netmums.

L'opération d'acquisition de l'activité Publishers de Unify par Reworld Media a été financée par endettement bancaire.

Par cette acquisition, Reworld Media intègre de nouvelles marques pionnières "digital natives" de qualité, très complémentaires à ses univers thématiques (santé, gaming/technologie, cuisine, femme), et renforce son expertise sur des leviers de croissance en ligne avec sa stratégie.

Le groupe franchit une nouvelle étape dans son développement en devenant notamment le 2è groupe média digital en France, fort d'une audience propriétaire de 35 millions de visiteurs uniques mensuels.

Avec l'intégration de ces marques, le groupe Reworld Media dispose maintenant de 80 marques et devient la première offre d'information et de communication dans les secteurs de la Santé, la Technologie, la Cuisine, de l'Automobile et de la Maison. Egalement en position forte, les thématiques Féminins, Divertissement, Sciences, Sports et Gaming du groupe se placent dans le TOP 3 de leurs univers respectifs, assurant ainsi à Reworld Media une place de leadership sur l'ensemble des centres d'intérêts des Français.