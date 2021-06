TF1 : évolution de l'organisation

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Faisant suite à la nomination de Christine Bellin au poste de Directrice du Projet de fusion des groupes TF1/M6 chez Bouygues, cette dernière quittera ses fonctions actuelles au 1er juillet prochain.

Cette évolution entraîne un redéploiement de son périmètre chez TF1.

En parallèle, Gilles Pelisson a souhaité faire évoluer l'organisation du groupe en rapprochant le pôle digital Unify des activités du secteur Antennes, afin d'accélérer les synergies avec les activités Publishers et de permettre, par ailleurs, aux activités Business Solutions et social e-commerce de poursuivre leur développement.

A ce titre, François Pellissier est nommé DGA Business et Sports. Sabina Gros, en charge des revenus des Publishers en Europe et des marques Doctissimo, Marmiton et Aufeminin ainsi que Nicolas Capuron, en charge des opérations, de la production vidéo et de UNIFY Tech lui seront rattachés, en complément de ses responsabilités actuelles.

Olivier Abecassis est nommé Directeur Distribution, Innovation et Digital du Groupe. Il prend la responsabilité de la Direction Innovation et Digital ainsi que de la Distribution qui commercialise les offres du Groupe auprès des opérateurs. Il continuera de diriger les activités Business Solutions de Unify.

Les activités de Fusion/Acquisition (M&A) sont rattachées à Philippe Denery, DGA Finances et Achats.

La direction de la Stratégie est directement rattachée à Gilles Pelisson.

Cette évolution de l'organisation prend effet au 1er septembre 2021.