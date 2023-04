TF1 et Outbrain renouvellent leur partenariat

(Boursier.com) — Outbrain Inc (NASDAQ : OB), plateforme leader de recommandations, annonce le renouvellement de son partenariat exclusif avec le Groupe TF1. Débutée il y a 12 ans et étendue pour 5 années supplémentaires, cette collaboration souligne la vision du Groupe TF1, premier groupe médias premium français à avoir accordé sa confiance à Outbrain.

Le Groupe TF1, qui accompagne les Français dans les différentes transformations du paysage médiatique depuis plus de 40 ans, jouit d'une relation unique et privilégiée avec les internautes. Acteur majeur des contenus et du digital en France, le Groupe TF1 a lancé TF1Info en janvier 2022, site d'information qui regroupe toute l'information des rédactions avec pour ambition de proposer un produit innovant répondant à la demande de son public.

Plus qu'un simple partenariat publicitaire, la relation est aussi et surtout tournée vers l'innovation et l'expérience utilisateur. Depuis le début du partenariat, TF1Info met l'accent sur le développement technologique pour gérer et distribuer ses contenus, souvent premier à tester les innovations proposées par Outbrain. Cette approche, ainsi que son exigence élevée envers tous ses partenaires, lui ont permis d'atteindre le statut de marque média prestigieuse qu'elle occupe aujourd'hui.

Olivier Ravanello, Directeur de l'information digitale de TF1 et de la stratégie, commente : "Nous sommes en recherche constante de nouveaux produits et d'innovation pour garantir à nos audiences une expérience de qualité, où qu'elles soient. Pouvoir compter sur un partenaire technologique qui partage nos valeurs d'excellence est crucial pour notre développement. Nous sommes fiers du choix qui a été fait il y 12 ans et n'avons aucun doute qu'Outbrain est la plateforme idéale pour accompagner nos ambitions sur le digital et booster la diversification de nos revenus."

François-Xavier Préaut, Directeur Général chez Outbrain France, conclut : "Compter le Groupe TF1 parmi nos partenaires est essentiel pour nos annonceurs. Ce sont grâce à des marques renommées comme le Groupe TF1, qui assurent la qualité supérieure de notre réseau, que nous pouvons nous placer comme leader de l'engagement utilisateur en France. Savoir que TF1, avec le niveau d'exigence que nous lui connaissons tous, a été le premier média premium à choisir de collaborer avec Outbrain en France et décide de s'engager à nouveau pour plusieurs années est une réussite dont nous sommes très fiers."