TF1 et Canal+ signent un nouvel accord de distribution

(Boursier.com) — Les groupes TF1 et Canal+ ont trouvé un accord renouvelant sur le long terme, à partir du lundi 7 novembre, la distribution de toutes les chaînes TNT du groupe TF1 ainsi que leurs services de rattrapage.

Les abonnés aux offres du groupe Canal+ et utilisateurs TNTSAT retrouveront à partir de ce lundi 7 novembre l'ensemble des programmes en live et en replay de TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, LCI et les grands évènements à venir : la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, le Late avec Alain Chabat, Danse avec les Stars, la Star Academy...