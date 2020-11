TF1 : encore du soutien

Crédit photo © TF1

(Boursier.com) — TF1 s'adjuge encore 0,7% à 6,57 euros en bourse de Paris ce vendredi. Au-delà des espoirs de redémarrage économique en 2021 avec l'arrivée des premiers vaccins anti-covid, les investisseurs ont salué dernièrement le rebond des résultats de la première chaîne privée française au troisième trimestre, et notamment la hausse de 7,5% de ses revenus publicitaires... Le résultat opérationnel a atteint 57,8 ME, quasiment multiplié par trois grâce, d'une part, à la hausse du chiffre d'affaires et, d'autre part, aux économies supplémentaires réalisées notamment sur le coût des programmes...

Le directeur financier de TF1, Philippe Denery, a souligné que la visibilité restait néanmoins très faible pour les mois à venir et que l'activité du groupe dépendrait très largement des décisions qui seraient prises par les autorités françaises en matière sanitaire.

Parmi les derniers avis de brokers, Oddo BHF a ajusté sa cible de 7,7 à 8 euros, en conseillant toujours la valeur à l'achat. JP Morgan avait déjà revalorisé son objectif de cours à 10,4 euros sur le groupe de médias.