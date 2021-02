TF1 en négociations pour la cession de TF1 Games et Dujardin

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Jumbodiset a entamé des discussions exclusives avec le groupe TF1 en vue d'acquérir TF1 Games et Dujardin, éditeurs de jouets et de jeux en France. Pour Jumbodiset, l'opération constituerait une nouvelle étape dans la stratégie de développement de son portefeuille de produits et marques à forte notoriété sur le marché européen. Pour le groupe TF1, la cession de TF1 Games s'inscrit dans la stratégie de développement de TF1 Entertainment autour de ses contenus et ses marques phares. Pour TF1 Games et Dujardin, cette étape renforcerait leur position sur le marché français du jouet. TF1 Games et Dujardin sont éditeurs de jeux de référence tels que 'Mille Bornes' et 'Cochon qui Rit', mais aussi de nouveaux succès tels que 'Chronobomb' et 'Burger Quiz'. En France, Jumbodiset édite la plupart de ses jeux sous licence sous la marque Nathan.