TF1 : en grande forme

(Boursier.com) — En hausse de 3,5% à 7,6 euros, TF1 reste très bien orienté en ce début de semaine, et aligne une quatrième séance consécutive de progression. À 'surpondérer' sur le dossier, Barclays note que le groupe de médias a dépassé le consensus au niveau de l'Ebita pour la cinquième fois consécutive au quatrième trimestre. Les prévisions pour 2020 sont vagues mais semblent conservatrices et la publicité se comporte plutôt bien en ce début d'exercice. En outre, les avantages de la réforme audiovisuelle ne sont toujours pas pris en compte par le marché (19-49% sur le BPA), souligne le courtier. Si ce dernier comprend les préoccupations des investisseurs concernant les pressions structurelles sur la télévision en clair, il pense que ces inquiétudes sont plus que reflétées dans la valorisation actuelle, surtout avec la dynamique positive à court terme sur le bpa. L'objectif est ajusté de 9,50 à 10 euros.