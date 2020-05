TF1 : du soutien

Crédit photo © TF1

(Boursier.com) — TF1 est stable ce mardi à 4,27 euros en bourse de Paris, malgré l'appui d'Oddo BHF qui est repassé à l''achat' sur le dossier avec un objectif de cours relevé de 6 à 6,5 euros.

Le deuxième trimestre sera très fortement impacté par la crise actuelle et ce sur toutes les activités du groupe, en raison du prolongement de la période de confinement, d'un ajustement sur les coûts variables qui ne pourra être maintenu durablement dans les mêmes proportions, ainsi que d'une reprise des activités qui pourrait être lente et progressive...

Malgré l'impact économique significatif que représente cette crise majeure, TF1 reste toutefois confiant dans sa capacité à faire face. Il dispose d'une bonne situation financière avec peu d'endettement et un encours de lignes de crédit bancaires bilatérales disponibles, des métiers pérennes qui renforcent toute leur légitimité dans un tel contexte.