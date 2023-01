TF1  : du renfort

(Boursier.com) — A compter du 16 janvier 2023, Claire Basini rejoint le Groupe TF1 au poste de Directrice Générale Adjointe en charge des activités 'BtoC' et intègre le comité exécutif.

"L'arrivée de Claire Basini et la création de cette direction s'inscrivent dans notre ambition de faire du Groupe TF1 un acteur de référence dans l'audiovisuel digital, comme il l'est aujourd'hui dans l'univers du "Broadcast". Elle aura ainsi pour mission d'accélérer l'évolution du modèle du Groupe TF1 vers un modèle mixte - linéaire et non linéaire - et de développer une présence élargie sur tous les supports. Elle sera également en charge de l'animation de la filière digitale au sein de l'ensemble du groupe" commente la direction.