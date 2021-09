TF1 : diffusera la Coupe du monde de rugby 2023

TF1 : diffusera la Coupe du monde de rugby 2023









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — TF1 prolonge son partenariat avec World Rugby et s'offre les droits de l'intégralité de la Coupe du Monde de Rugby 2023 qui se déroulera en France du 8 septembre au 28 octobre. La 'Une', diffuseur historique des Coupes du Monde de Rugby depuis 1991, a également acquis les droits de la Coupe du Monde de Rugby 2021 féminine qui se jouera en Nouvelle-Zélande du 8 octobre au 12 novembre 2022. "Avec cet accord, le Groupe TF1 réaffirme son ambition de proposer en clair les plus grands événements sportifs internationaux et sa volonté de les rendre accessibles au plus grand nombre", explique la filiale de Bouygues. Les modalités financières n'ont pas été dévoilées.