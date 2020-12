TF1 : dépréciation de l'écart d'acquisition du pôle Unify

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Prenant acte d'une phase de restructuration plus longue que prévue initialement, en partie due aux circonstances qui ont marqué l'année 2020, et qui devrait impacter les marges du pôle UNIFY et donc sa valeur, le Conseil d'Administration du groupe TF1, après validation par le Comité d'Audit, a décidé de déprécier les actifs incorporels du pôle UNIFY à hauteur de 75 millions d'euros.

Cette dépréciation, non déductible, sera enregistrée dans les comptes consolidés du quatrième trimestre 2020 du Groupe TF1.

Cet ajustement de valeur n'aura aucun impact sur le cash-flow et la situation de trésorerie nette du Groupe TF1, ni sur sa capacité distributive et donc le dividende qui pourra être proposé à l'assemblée générale du 15 avril 2021.

Par ailleurs, la confiance dans ces activités ainsi que les ambitions du groupe TF1 dans le secteur du digital restent intactes... "Le pôle UNIFY présente un potentiel de croissance et de rentabilité important. Il dispose de marques digitales solides (AuFéminin, Marmiton, Doctissimo, My Little Paris, les Numériques), qui attirent chaque jour des millions d'internautes par la force d'ancrage de ces marques dans leur quotidien" poursuit le groupe de médias.

Les actions mises en oeuvre décrites ci-dessous permettront au pôle UNIFY de se développer et de retrouver à terme de bons niveaux de performance :

-La mise en place d'une nouvelle gouvernance, effective en 2020, permettant un pilotage rapproché des plans d'actions, ainsi que des indicateurs de gestion ;

-Le déploiement de nouveaux outils développés en 2019 et 2020 ;

-L'arbitrage d'actifs au sein du pôle ;

-L'investissement initié dès 2019 dans la consolidation des marques éditeurs et la structuration d'une régie publicitaire unique en France avec de nouvelles offres à forte valeur ajoutée ;

-Le développement de synergies avec les autres pôles du groupe TF1 ;

-L'exploitation des marques fortes de UNIFY.

Les résultats du quatrième trimestre de TF1 et de l'année 2020 seront publiés le 11 février 2021.