TF1 : décès d'Etienne Mougeotte

(Boursier.com) — TF1 réagit, ce soir, au décès d'Etienne Mougeotte : "Aujourd'hui l'audiovisuel français perd un géant, TF1 un membre de sa famille". Le groupe audiovisuel rappelle : "Etienne Mougeotte a façonné l'histoire de notre chaîne, avec lui, elle s'est installée dans les foyers des français.Vice-Président de TF1 pendant près de vingt ans, Etienne Mougeotte était respecté autant de ses pairs, de ses équipes, que des salariés de l'entreprise. Visionnaire, précurseur, il a façonné le développement de TF1 et en a fait la 1ère chaîne privée d'Europe".

Etienne Mougeotte a lancé une multitude d'émissions et séries cultes : 'Sacrée Soirée', 'Ciel mon mardi', 'Coucou c'est nous', '7 à 8', 'Une famille en or', 'Combien ça coute ?', 'Ushuaïa', 'Une famille formidable', 'Les Coeurs brulés', 'Dolmen', 'Le Comte Monte-Cristo', 'Julie Lescaut', 'Navarro', 'Zodiaque', 'Le Club Dorothée', 'Koh-Lanta', 'La Star Académy'...

Etienne Mougeotte a lancé la carrière de nombreux journalistes et animateurs, certains sont encore à la tête des plus grands rendez-vous de la chaîne, à l'image de Nikos Aliagas, Jean-Pierre Foucault, Denis Brogniart, Jean-Luc Reichmann, Harry Roselmack ou Arthur.

Passionné d'information, Etienne Mougeotte a fait des journaux de TF1, une référence. En confiant notamment la présentation à Jean-Pierre Pernaut, Claire Chazal et Patrick Poivre d'Arvor, il en a fait les éditions les plus regardées d'Europe.

C'est encore à Etienne Mougeotte que le Groupe TF1 doit la création de LCI, première chaîne d'information en continu de France en 1994. Il en fut d'ailleurs le Président. Véritable pépinière de talent où David Pujadas, Ruth Elkrief, Nathalie Renoux, Gilles Bouleau, Laurent Delahousse, Anne-Sophie Lapix et tant d'autres... ont fait leurs armes.

"A la fois journaliste, chef d'entreprise, créateur, Etienne Mougeotte était un homme de médias hors normes. Avec Patrick Le Lay, il a réinventé la télévision et incarné le développement de TF1 et son succès inégalé. J'ai un profond respect pour lui et pour ce qu'il a bâti. J'ai eu la chance de bien le connaître et l'annonce de son décès est, pour moi, une immense tristesse pour moi ainsi que pour le comité exécutif du groupe et les milliers des collaborateurs qui ont travaillé avec lui. L'ensemble des équipes de TF1 s'associent à moi et adressent leurs condoléances et leurs pensées les plus chaleureuses à sa famille et à ses proches", commente Gilles Pélisson, Président Directeur Général du Groupe TF1.