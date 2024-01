TF1 : de bons lancements pour les nouveaux programmes

(Boursier.com) — Beaux succès d'audiences pour les nouveautés de cette rentrée de janvier sur TF1...

Largement leader sur l'ensemble des publics, le lancement de 'Plus belle la vie, encore plus belle' à 13h40 a enregistré un énorme succès sur TF1, enregistrant 3 millions de téléspectateurs : 29% de part d'audience des 4 ans et + ; 44% de pda FRDA-50 ; 41% de pda 25-49 ; 46% de pda 15-34. La série permet à la case d'afficher une large progression en comparaison du 1er semestre 2023.

TF1 installait aussi ce lundi 'Bonjour !', la matinale de la chaîne présentée par Bruce Toussaint. Belle audience également pour la case qui, de 7h à 9h30, a rassemblé 512.000 téléspectateurs, avec un pic à 739.000 téléspectateurs. 'Bonjour' a fédéré 15,3% de pda sur les 4+. Le programme est également leader sur les cibles principales avec 16,8% de pda sur les FRDA-50, et 19% de pda sur les 25-49. La case triple son audience par rapport à 2023.