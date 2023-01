TF1 : dans la mêlée pour la Coupe du Monde de rugby

(Boursier.com) — Le groupe TF1 se félicite d'avoir conclu un accord de sous-licence avec les groupes France Télévisions et M6, portant sur la diffusion de 28 matchs de la Coupe du Monde de Rugby 2023 qui se déroulera en France du 8 septembre au 28 octobre.

Grâce à cet accord de sous-licence, le Groupe TF1 permettra à l'ensemble des Français de suivre gratuitement l'intégralité de cette compétition, événement majeur de 2023.

TF1, diffuseur officiel de la compétition, proposera les plus belles affiches de la compétition et ce, dès le 8 septembre avec le match d'ouverture France - All Blacks.

TF1 diffusera 20 matchs dont 3 matchs de poule de l'Equipe de France, les 2 meilleurs 1/4 de finale dont celui avec la France, les deux 1/2 finales, le match pour la troisième place et la finale.

Le groupe France TV diffusera 10 matchs dont le match France-Namibie et le groupe M6 proposera les 18 autres rencontres.

Le coup d'envoi de la Coupe du Monde de Rugby masculine sera donné le 8 septembre à 21h sur TF1 pour le match qui verra s'affronter le XV de France et les All Blacks au Stade de France.