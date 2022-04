TF1 : bonne dynamique des recettes publicitaires au premier trimestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé du groupe TF1 s'élève à 561,3 millions d'euros au premier trimestre 2022, en hausse de 10,1% sur un an. Le chiffre d'affaires publicitaire du Groupe s'établit à 377,1 millions d'euros, en hausse de 5,4%, bénéficiant du retour progressif de certains secteurs d'activité encore impactés en 2021 par la pandémie. Le résultat opérationnel courant s'élève à 59,6 millions d'euros, en hausse de 4,9% sur un an. Le taux de marge opérationnelle courante du groupe est de 10,6%. Il est en léger retrait par rapport au niveau atteint à fin mars 2021 (11,1%). Le résultat opérationnel s'élève à 56,2 millions d'euros et intègre -3,4 millions d'euros de charges exceptionnelles relatives au projet de fusion entre TF1 et M6.

Le résultat net part du Groupe s'établit à 34,1 millions d'euros, globalement stable par rapport à 2021. Le coût des programmes du Groupe s'élève à 220 millions d'euros, en hausse de 9,2 millions d'euros sur un an. TF1 précise que ces réinvestissements maîtrisés ont permis d'accompagner la demande des annonceurs et de maintenir une offre de programmes à forte audience, tant en information, qu'en fiction française et divertissement. Le résultat opérationnel courant du pôle Média s'établit à 56,9 millions d'euros, en hausse de 10,1 millions d'euros sur un an, faisant ressortir un taux de marge opérationnelle courante de 11,7% (+1,2 point sur un an et +2,1 points sur deux ans).

Dans le cadre du conflit Ukrainien en cours depuis février 2022, le groupe TF1 considère à fin mars qu'il n'est pas directement impacté économiquement par ce conflit. Cependant, l'évolution du conflit pourrait avoir un impact sur l'économie européenne et donc indirectement sur l'activité du groupe.