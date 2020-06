TF1 bondit, l'accord surprise avec Mediapro salué

(Boursier.com) — TF1 s'envole de 7,8% à 5,3 euros en début de séance, les investisseurs saluant le partenariat surprise entre la 'une' et le groupe Mediapro, nouvel acteur clé du football français. L'accord de quatre ans, renouvelable, verra notamment la création d'une nouvelle chaîne baptisée Telefoot, nom de la marque historique du magazine de TF1, un partenariat éditorial et de production de contenus alors que Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu seront aux commentaires de 20 matchs de la Ligue 1 le dimanche soir, dont les dix plus belles affiches de la saison.

La future chaîne Telefoot proposera en direct et en exclusivité l'essentiel et le meilleur de la Ligue 1 : plus de 80% des matchs, dont les 10 plus grandes affiches et le match du dimanche soir, une offre magazine étoffée et unique, en semaine et le week-end, incluant le grand magazine du dimanche soir et l'éclairage des plus grands experts. La chaîne diffusera également 8 rencontres par journée de Ligue 2. Les détails financiers du partenariat n'ont pas filtré.

Bryan Garnier évoque une information clairement positive pour TF1. En particulier, l'accord de licence pour Telefoot, ainsi que les contrats de production de contenus qui devraient générer des revenus supplémentaires pour le groupe. En revanche, cela ne change rien au fait que Mediapro aura du mal à rentabiliser la chaîne Telefoot. Le courtier pense en particulier que Mediapro devra conclure des accords de distribution avec les opérateurs de télécommunications, mais probablement aussi avec Canal+.