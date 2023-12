TF1 : au vert !

(Boursier.com) — Nouvelle illustration de l'engagement du Groupe TF1 sur les enjeux environnementaux : USHUAIA TV s'associe comme partenaire média du festival OCEAN FEST qui se déroulera au Zénith de Nantes le 6 janvier prochain, puis à la Halle d'Iraty de Biarritz les 26 et 27 avril 2024.

Fondé en 2022 par Hugo Clément et Kevin Rodrigues (alias Worakls), le festival Ocean Fest est porté par l'association Blue Force. L'événement associant musique et causes environnementales reverse ses bénéfices à des ONG et associations locales et internationales oeuvrant pour la préservation des océans (One Voice, Sea Shepherd France...)

Pour cette seconde édition, le public découvrira une programmation riche et éclectique, alliant conférences, ateliers et concerts éléctro, dont les artistes se produiront bénévolement : Feder, Petit Biscuit, Ibrahim Maalouf, Ofenbach...

Le Groupe TF1, via sa chaîne Ushuaia, renouvelle grâce à ce partenariat inédit avec le Ocean Fest son engagement pour une société plus soucieuse de l'environnement.