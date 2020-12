TF1 approfondit sa relation avec Orange dans la publicité

TF1 approfondit sa relation avec Orange dans la publicité









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Orange et TF1 signet deux nouveaux accords qui renforcent leur partenariat historique. Le premier accord ouvre dès janvier 2021 la publicité segmentée sur les chaînes du groupe TF1 grâce à la TV d'Orange. Le second, renouvelle à partir de septembre 2021, la distribution des services audiovisuels de TF1 sur la TV d'Orange, enrichie d'un service de Replay premium inédit, sans interruption publicitaire dans les programmes.

"Ces accords illustrent l'ambition partagée des deux partenaires de proposer des services toujours plus riches, en mobilisant la technologie et les réseaux d'Orange associés aux contenus et services du groupe TF1", écrit la chaîne française.

La publicité segmentée permet de proposer aux téléspectateurs des publicités plus affinitaires sur les chaînes linéaires. En s'appuyant sur le savoir-faire technologique d'Orange, TF1 PUB proposera aux annonceurs des offres de publicité ciblée en TV linéaire aux foyers abonnés à la TV d'Orange, sous réserve de leur consentement, dès le 1er janvier 2021.