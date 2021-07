TF1 annonce la signature d'un nouvel accord avec la SACEM

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Groupe TF1 s'est félicité de la signature, ce jour, d'un nouvel accord avec la Sacem (Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de musique). Cet accord pérennise l'utilisation des oeuvres du répertoire de la Sacem sur les services linéaires et non linéaires du Groupe TF1, pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2021.

Avec l'objectif d'accompagner la transformation du marché des médias audiovisuels vers le numérique, le Groupe TF1 a souhaité conclure un nouvel accord global et équilibré avec la Sacem, pour l'ensemble de ses chaines et services associés, mettant naturellement un terme aux litiges entre les deux entités.

Cet accord reflète le caractère stratégique du répertoire de la Sacem pour l'ensemble des chaines et programmes du Groupe TF1, et notamment du fait de la présence significative d'émissions musicales sur les chaînes du Groupe, aux heures de grande écoute, et de leur audience importante.

Cet accord bilatéral inédit est l'aboutissement de discussions engagées pour redéfinir et moderniser les conditions d'utilisation du répertoire de la Sacem par le Groupe, et ce afin de prendre en compte :

- les nouveaux modes de consommation délinéarisés de la TV (mobilité, replay, preview, VOD) ;

- l'évolution du marché publicitaire vers le digital, la place croissante de la technologie et de la data, et l'arrivée de nouvelles offres comme la TV segmentée.

Le Groupe TF1 est un partenaire de premier plan de l'industrie de la musique et de ses talents, qui se manifeste par l'exposition des artistes de la scène française et internationale sur ses antennes, notamment TF1 et TMC, et le développement de ses activités musicales telle que La Seine Musicale.

Pour Gilles Pélisson, Président Directeur Général du Groupe TF1 : "A travers cet accord, le Groupe TF1 reconnaît la valeur économique du répertoire de la Sacem et témoigne son attachement à l'industrie musicale française, ainsi que son soutien à tous les artistes qui la représentent, notamment en cette période de sortie de crise sanitaire."