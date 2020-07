TF1 annonce la diffusion, à partir du 23 août, d'une offre inédite et exclusive de programmes au sein de sa chaîne TF1 4K

(Boursier.com) — Le Groupe TF1 annonce la diffusion, à partir du 23 août 2020, d'une offre inédite et exclusive de programmes au sein de sa chaîne TF1 4K. La chaîne TF1 4K sera disponible au sein des offres Orange (canal 996) et Bouygues Telecom (canal 37).

Pour la première fois, les téléspectateurs de la chaîne TF1 pourront avoir accès à une offre multigenre en 4K incluant :

- Du cinéma parmi les plus belles affiches du dimanche soir telles que "50 nuances plus claires" ou bien encore "La Ch'tite famille"

- Des séries avec le retour de Good Doctor

- Et bien évidement du sport avec la finale de la Ligue des Champions UEFA du 23 août et l'Equipe de France de Football (dès le 8 septembre prochain avec le match France-Croatie)

Cette offre a vocation à s'élargir avec de nouveaux programmes au fur et à mesure de la saison.

"Cette initiative souligne, une nouvelle fois, la volonté du Groupe TF1 d'offrir à ses téléspectateurs la meilleure expérience de télévision, grâce à une qualité de diffusion exceptionnelle" commente le groupe...