TF1 : A+E Networks entre au capital de Reel One

(Boursier.com) — A +E Networks entre au capital de Reel One, filiale de Newen Newen et A+E Networks se réjouissent de leur partenariat autour de Reel one A+E Networks, acteur majeur des médias, a acquis 35% de Reel One, filiale de Newen. Cet investissement permettra à Reel One d'accélérer sa croissance dans les domaines de la production et de la distribution en Amérique du Nord, d'augmenter ses possibilités de produire des téléfilms et d'explorer d'autres sources de collaboration.

Ce nouvel actionnaire permettra de créer de nouvelles synergies avec d'autres structures du groupe Newen, avec son actionnaire TF1 et avec l'ensemble de son catalogue. Newen demeure l'actionnaire majoritaire de Reel One, société dont il a fait l'acquisition en 2019. Le fondateur de Reel One, Tom Berry reste actionnaire de Reel One et prolonge son engagement en tant que CEO pour les années à venir.

Le Conseil d'administration de Reel One intègre désormais 4 représentants de Newen, 2 de A&E Networks et Tom Berry.

Créé en 2001 par Tom Berry, Reel One est l'un des acteurs les plus dynamiques dans la production et la distribution audiovisuelle sur le marché nord-américain et international, avec près de 100 téléfilms produits par an. Basé à Montréal avec des bureaux à Los Angeles, Londres et Buenos Aires, Reel One développe, finance, produit et commercialise des téléfilms destinés à une audience mondiale pour les plus grandes chaînes américaines, européennes et internationales, ainsi que pour les plateformes AVOD et SVOD.