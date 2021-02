TF1 : accord sur la TV segmentée avec Bouygues Télécom

TF1 : accord sur la TV segmentée avec Bouygues Télécom









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Bouygues Telecom et le Groupe TF1 annoncent aujourd'hui avoir signé un accord permettant aux chaînes du groupe de proposer aux annonceurs les datas et le savoir-faire technologique de l'opérateur en matière de publicité segmentée.

Concrètement, TF1 PUB, la régie plurimédia du groupe TF1 va pouvoir s'appuyer sur le parc de Box de Bouygues Telecom pour commercialiser des offres de publicité ciblée en TV linéaire.

La publicité segmentée permet de diffuser auprès des téléspectateurs - qui auront préalablement donné leur consentement - des publicités plus affinitaires sur les chaînes en linéaire. A l'instar du digital, les annonceurs pourront associer la qualité et la puissance des contenus premium des chaînes du Groupe TF1 à la précision et la granularité du ciblage, pour proposer aux abonnés Bouygues Telecom des publicités adaptées, dans le respect de la règlementation des données personnelles.

Cette nouvelle opportunité permettra aux annonceurs d'adresser une cible spécifique, notamment via de nouveaux ciblages inédits, et surtout donnera accès à la puissance de la TV à de nombreuses PME et PMI.