TF1 a finalisé la cession de TF1 Games et Dujardin

TF1 a finalisé la cession de TF1 Games et Dujardin









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Faisant suite au communiqué du 10 février 2021, le groupe TF1 annonce ce jeudi avoir finalisé la cession de TF1 Games et Dujardin, principaux éditeurs de jouets et de jeux en France, à Jumbodiset, un éditeur privé de jouets et de jeux.

TF1 Games et Dujardin sont éditeurs de jeux de référence tels que 'Mille Bornes' et 'Cochon qui Rit', mais aussi de nouveaux succès tels que 'Chronobomb' et 'Burger Quiz'. En France, Jumbodiset édite la plupart de ses jeux sous licence sous la marque Nathan.