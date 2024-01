Textron : bénéfice supérieur aux attentes

(Boursier.com) — Textron , le groupe américain d'aéronautique et de défense, a publié pour son quatrième trimestre un bénéfice ajusté de 1,60$ par titre en augmentation de 30%. Les revenus ont été de 3,89 milliards de dollars contre 3,64 milliards un an avant. Le consensus était de 1,54$ de bénéfice ajusté trimestriel par action pour 3,95 milliards de dollars de revenus. Le bénéfice ajusté par action 2024 est anticipé entre 6,20 et 6,40$, contre 5,90$ de consensus. Le groupe fait état d'un backlog de commandes d'aviation de 7,2 milliards de dollars en fin d'exercice 2023, en augmentation de 782 millions de dollars sur un an.