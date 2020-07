Texas Instruments : une solide publication

(Boursier.com) — Texas Instruments devrait grimper à Wall Street après avoir dévoilé hier soir des résultats et une guidance supérieurs aux attentes des analystes. Le géant américain des semi-conducteurs a enregistré au deuxième trimestre un bpa de 1,48$ contre 87$ de consensus pour des revenus de 3,24 Mds$, en repli de 12%, mais supérieurs aux 2,95 Mds$ attendus par le marché. Le management anticipe sur le trimestre en cours un bpa compris entre 1,14 et 1,34$ pour des recettes allant de 3,26 à 3,54 Mds$. Le consensus était jusqu'ici positionné à 0,97$ et 3,07 Mds$.

Texas Instruments "n'a pas connu la même crise que celle de 2008", a déclaré Dave Pahl, responsable des relations avec les investisseurs. Néanmoins, "nous restons prudents sur la façon dont l'économie pourrait se comporter au cours des prochaines années". La société, qui possède la plus large liste de clients et le plus grand catalogue de produits de l'industrie, a notamment bénéficié de la généralisation du télétravail qui a stimulé la demande de puces utilisées dans les tablettes, les ordinateurs personnels et autres serveurs.