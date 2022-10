Texas Instruments sanctionné après les comptes

(Boursier.com) — Texas Instruments perd plus de 4% avant bourse à Wall Street. Le géant américain des semi-conducteurs destinés à l'industrie de la téléphonie mobile a affiché de faibles prévisions et dit se concentrer sur le développement à long terme de sa capacité de production. Pour le troisième trimestre fiscal, le bénéfice ajusté par action a représenté 2,45$, contre 2,37$ de consensus et 2,07$ un an plus tôt. Les revenus trimestriels ont été de 5,24 milliards de dollars, dépassant de 3% les attentes. Ils étaient de 4,64 milliards un an plus tôt. TI explique qu'il n'anticipe pas d'impact significatif sur ses revenus des restrictions US aux exportations vers la Chine.

Néanmoins, la guidance du groupe est prudente, le groupe prévoyant pour le quatrième trimestre fiscal des revenus de 4,4 à 4,8 milliards de dollars, contre 4,9 Mds$ de consensus. Le bpa est attendu entre 1,83 et 2,11$ sur la période, contre 2,21$ de consensus. Le groupe de Dallas prévoit un déclin de la demande sur la majeure partie de ses marchés finaux, après deux ans de forte expansion de l'industrie. TI explique également qu'il a observé une hausse des annulations de commandes durant le troisième trimestre, ce qui confirme les récents commentaires d'autres acteurs de l'industrie tels que Micron ou AMD.