Texas Instruments : guidance décevante, la situation en Chine pèse

(Boursier.com) — Texas Instruments recule en pré-séance à Wall Street, sanctionné après une guidance un peu juste pour le deuxième trimestre. Le géant américain de l'électronique anticipe des ventes allant de 4,2 milliards de dollars à 4,8 milliards de dollars sur la période et un bpa de 1,84 à 2,26$. Le consensus attendait respectivement 4,96 Mds$ et 2,28$.

"Ces perspectives comprennent un impact dû à la réduction de la demande en raison des restrictions liées au Covid-19 en Chine", a souligné la société. Texas Instruments a été contraint de réduire ses prévisions de revenus d'environ 10% alors que ses clients en Chine ferment des usines ou réduisent leurs niveaux d'exploitation, a précisé la firme de Dallas. Mais jusqu'à présent, le fabricant de puces ne subit pas d'annulations de commandes généralisées, ce qui suggère que les problèmes concernent davantage la logistique qu'une baisse plus large de la demande d'électronique.

Le groupe compte des dizaines de milliers de produits et de clients, faisant de ses prévisions un indicateur de la demande pour l'ensemble de l'économie. Les analystes et les investisseurs craignent que, bien qu'il y ait encore des pénuries de certains types de puces, il y ait de plus en plus de stocks inutilisés pour certains produits.

Au premier trimestre, la firme a enregistré un profit de 2,2 milliards de dollars ou 2,35 dollars par action, contre 1,75 Md$ et 1,87 dollar par titre un an plus tôt. Les revenus ont augmenté de 14 % à 4,9 milliards de dollars, principalement en raison de la croissance des ventes dans l'industrie et l'automobile. En moyenne, le consensus tablait sur un bpa de 2,18$ pour un chiffre d'affaires de 4,74 Mds$.