Texas Instruments : éphémère flambée de la demande ?

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Texas Instruments, géant des semi-conducteurs pour téléphonie mobile, a annoncé pour le trimestre clos un bénéfice ajusté par action de 2,05$ à rapprocher d'un consensus de 1,82$. Un an auparavant, le bpa se situait à 1,48$. Les revenus trimestriels se sont établis à 4,58 milliards de dollars, dépassant d'environ 5% le consensus, contre 3,24 milliards de dollars sur la période correspondante de l'an dernier. Néanmoins, TI a fourni une guidance de revenus sur le trimestre entamé qui a déçu certains opérateurs, laissant craindre un bond de la demande de courte durée. Le groupe envisage des revenus allant de 4,4 à 4,76 milliards de dollars sur le trimestre de septembre. Le bpa est attendu entre 1,87 et 2,13$. Le consensus était de 4,59 milliards de recettes et 1,97$ de bénéfice par action. Le groupe de Dallas n'a donc pas convaincu les marchés du caractère soutenable de la demande, le titre cédant du terrain hier soir après les annonces à Wall Street.