Texas Instruments en grande forme

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Texas Instruments, le géant américain des semi-conducteurs destinés à la téléphonie mobile, a fourni hier soir des comptes solides et une guidance optimiste. Sur le trimestre en cours, compte tenu de la reprise de la demande, TI envisage des revenus allant de 3,79 à 4,11 milliards de dollars, pour un bpa logé entre 1,44 et 1,66$. Le consensus était de 1,33$ de bpa pour 3,58 milliards de ventes. Sur le quatrième trimestre, le bénéfice net s'est établi à 1,69 milliard de dollars soit 1,80$ par titre, contre 1,07 milliard un an avant. Les revenus trimestriels du groupe de Dallas ont totalisé quant à eux 4,08 milliards. Le consensus était de 3,58 milliards de profits et 1,34$ de bénéfice par action.