Texas Instruments dopé par l'automobile

(Boursier.com) — Texas Instruments, géant américain des semi-conducteurs, a dépassé les attentes sur le trimestre clos et fourni une solide guidance, profitant essentiellement de la demande du secteur automobile. Pour le quatrième trimestre fiscal, TI envisage des revenus allant de 3,41 à 3,69 milliards de dollars, pour un bénéfice par action logé entre 1,20 et 1,40$. Le consensus était de 1,2$ de bpa et 3,35 milliards de recettes. Sur le trimestre clos, le groupe de Dallas a réalisé un bpa de 1,45$ et des revenus de 3,82 milliards (+1%), contre 1,28$ de bpa et 3,4 milliards de revenus anticipés en moyenne par les analystes. En séquentiel, par rapport au précédent trimestre, les revenus ont rebondi de 18% avec la demande dans l'automobile et l'électronique.