Texas Instruments : des prévisions décevantes

(Boursier.com) — Texas Instruments a publié hier soir des résultats financiers du quatrième trimestre sous pression et des prévisions décevantes pour le premier trimestre de l'exercice entamé. Sur le quatrième trimestre juste clos, le géant américain des semi-conducteurs a affiché un bénéfice ajusté par action de 1,49$, à comparer à un consensus de 1,46$ et un niveau de 2,13$ un an avant. Les revenus trimestriels ont été de 4,08 milliards de dollars, contre 4,67 milliards de dollars un an auparavant. Le bénéfice net a été de 1,37 milliard de dollars. Les revenus ont ainsi décliné de 10% en comparaison du trimestre antérieur et de 13% en glissement annuel. Le groupe indique néanmoins que le cash flow des opérations de 6,4 milliards de dollars sur douze mois glissants souligne la solidité du modèle d'activité... Pour le premier trimestre, TI anticipe des revenus allant de 3,45 à 3,75 milliards de dollars, pour un bénéfice par action de 96 cents à 1,16$. Le consensus était de plus de 4 milliards de dollars de revenus et 1,4$ de bénéfice ajusté par action.