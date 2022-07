Texas Instruments dépasse nettement les attentes

(Boursier.com) — Texas Instruments gagne 4% avant bourse à Wall Street, au lendemain de sa publication trimestrielle. Le groupe a publié hier soir des bénéfices supérieurs aux attentes de marché et une guidance plutôt rassurante. TI a ainsi affiché au deuxième trimestre des revenus de 5,21 milliards de dollars, un bénéfice net de 2,29 milliards de dollars et un bpa de 2,45$. Le consensus était de 2,13$ de bpa et 4,7 milliards de revenus. Les revenus se sont améliorés de 14% en glissement annuel. Pour son troisième trimestre fiscal, le concepteur de semi-conducteurs anticipe des revenus allant de 4,9 à 5,3 milliards, ainsi qu'un bpa allant de 2,23 à 2,51$. Wall Street tablait pour cette période sur un bpa de 2,07$ et des revenus de 4,64 milliards. Rich Templeton, directeur général du groupe, évoque aussi un niveau de cash flow des opérations de 8,7 milliards de dollars sur 12 mois glissants et un free cash flow de 5,9 milliards sur la même période.