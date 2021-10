Texas Instruments décroche, sur des craintes de ralentissement

(Boursier.com) — Texas Instruments dévisse à Wall Street ce mercredi, alors que le leader des semi-conducteurs pour l'industrie de la téléphonie mobile a publié hier soir des comptes marqués par un bénéfice 'en ligne' et des prévisions tout juste conformes aux attentes. TI a déçu le marché, qui s'attendait à un impact plus fort de la flambée de la demande en composants électroniques. Sur le troisième trimestre, le groupe a affiché un bénéfice net de 1,95 milliard de dollars et 2,07$ par action, contre 1,35 milliard un an avant. Les revenus ont grimpé de 22% à 4,64 milliards de dollars. Le consensus était de 2,04$ de bpa pour 4,66 milliards de revenus.

Pour le quatrième trimestre fiscal, le groupe envisage des revenus allant de 4,22 à 4,58 milliards de dollars. Le bénéfice par action est anticipé entre 1,83 et 2,07$. Le consensus Bloomberg était de 1,94$ de bpa et 4,48 milliards de revenus. Les investisseurs craignent que les taux de croissance à deux chiffres que les fabricants de puces affichent actuellement ne créent une bulle et que l'énorme augmentation des commandes ces derniers mois ne soit pas soutenue par une demande proportionnelle pour les appareils auxquels ces produits sont destinés. Texas Instruments, le plus grand fabricant de puces de traitement analogiques et embarquées, affiche la portée la plus large du secteur et ses résultats sont souvent considérés comme un indicateur de la demande en électronique.